Nederland draait scheve situatie helemaal om en komt Engeland tegen in halve finale

Nederland heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van Turkije. De Nederlanders stoten zo door naar de halve finales waar ze Engeland tegenkomen.

Nederland speelde tegen Turkije in de kwartfinale van het EK in Duitsland. Voor de Nederlanders zou het geen makkelijke opdracht worden tegen Turkije, dat al aan een sterk EK bezig was.

En dat bleek ook al snel op het veld. Nederland kon maar moeilijk kansen creëren en zag de Turken doorheen de eerste helft beter en beter worden.

Na 35 minuten spelen konden de Turkse supporters een eerste keer vieren. Samet Akaydin kopte de bal tegen de touwen na een mooie voorzet van Arda Güler.

Het moest beter bij Nederland na de rust, en dat wisten ze zelf ook wel. Steven Bergwijn mocht na 45 minuten gaan rusten en werd vervangen door Wout Weghorst.

En het ging plots ook heel wat beter. De Nederlanders konden veel gevaarlijker zijn in de tweede helft en de kansen kwamen er wel, maar de Turken konden enkele keren ook heel gevaarlijk ontsnappen.

Uiteindelijk was het Stefan De Vrij die op aangeven van Memphis Depay de bal kon binnenkoppen. Niet veel later was het alweer prijs en konden de Nederlanders de scheve situatie helemaal omdraaien.

Dumfries gaf voor en de bal kwam tot bij Gakpo, die half onderuit gehaald werd, maar toch de bal binnen kon werken. In de slotfase kwamen de Tuirken nog wel heel dichtbij, maar steeds zat er een Nederlander tussen.

Onze noorderburen stoten zo door naar de halve finale van het EK, waar ze Engeland zullen tegenkomen. De wedstrijd wordt in Dortmund gespeeld.