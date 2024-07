Engelse bondscoach Gareth Southgate komt met erg verrassende reactie na wedstrijd tegen Zwitserland

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Engeland won na strafschoppen van Zwitserland in de kwartfinale van het EK. De Engelsen speelden allesbehalve een goede partij, maar dat zag coach Gareth Southgate toch anders...

Engeland werd voor het EK al als topfavoriet bestempeld. Toch konden Gareth Southgate en zijn troepen nog niet echt veel indruk maken.

Ook tegen Zwitserland konden de Engelsen niet voor veel spektakel zorgen. Na 120 minuten spelen stond het nog steeds 1-1, terwijl de Zwitsers de betere kansen hadden. Uiteindelijk maakte één gemiste strafschop het verschil in de reeks.

Daarom was het best verrassend hoe de Engelse bondscoach zijn persconferentie begon. "Dit was onze beste match op het toernooi tot dusver", vertelde Southgate volgens Het Nieuwsblad.

"Mijn spelers waren geweldig. Als we aan de bal waren, maakten we het Zwitserland erg moeilijk", ging hij verder. "Opnieuw gelijkmaken na een achterstand, vraagt enorm veel karakter en veerkracht."

"Dat zijn de eigenschappen die je moet tonen om ver te geraken op een toernooi. Goed spelen is niet genoeg, je moet mentaal ook ijzersterk zijn", besluit hij.