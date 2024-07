Hoe 'speler die enkel in nood zou gebruikt worden' één van de belangrijkste pionnen van Nederland werd

Wout Weghorst was ontgoocheld voor het EK. Ronald Koeman had immers duidelijk gemaakt dat er voor hem geen basisplaats was weggelegd bij Nederland op het EK. Hij zou zelfs maar in uiterste nood gebruikt worden. Intussen willen ze bij onze noorderburen dat de grote spits start tegen Engeland.

Weghorst was tegen Turkije alweer belangrijk en mocht bij de rust invallen. "Ik zag ook wel in dat zij nog verder terug zouden gaan. Met Wout heb je iemand voor de voorzet. Het leidde tot heel veel gevaarlijke momenten", verklaarde Koeman zijn beslissing bij de NOS. Met Weghorst op het veld liep het alvast een pak beter. Hij hield de verdediging aan de praat. Koeman werd dan ook gevraagd of hij tegen Engeland zou starten. "Het zou mogelijk kunnen zijn. Maar we hebben nu gewonnen en we doen het nu op deze manier", aldus Koeman. "Als Memphis die bal er aan het begin in schiet, is die discussie niet aan de orde. We konden Bergwijn en Xavi Simons veel vinden via de box op het middenveld. Maar daarna gingen zij de ruimtes afsluiten en werden wij slordiger. Ze begonnen iets te voelen en uiteindelijk maakten ze die goal." Weghorst zelf weet wat van hem verwacht werd. Hij is intussen al verschillende keren het breekijzer gebleken. "Aan het einde van de eerste helft, na de 35ste minuut , zei hij: "Wout, ga je klaarmaken"', aldus Weghorst. "Het is duidelijk wat er gebeurt als ik erin kom. Ze hoeven het me niet meer te vertellen, ik weet wat er gevraagd wordt. Volle bak druk, een op een achterin, duels winnen."