Komt de eerste zomeraanwinst van Anderlecht eraan? 'Mondeling akkoord gevonden met aanvallende middenvelder'

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Anderlecht zou een mondeling akkoord hebben met Filip Marchwinski. Paars-wit zou de deal voor het einde van het EK willen afronden.

Momenteel is de selectie nog vrij beperkt bij Anderlecht. Spelers zoals Thomas Delaney of Ludwig Augustinsson wachten op een oplossing voor volgend seizoen, de internationals genieten nog van enkele dagen rust en er is nog geen inkomende transfer gerealiseerd.

Maar hier kan snel verandering in komen. Volgens Sky Sports-journalist Filip Palmowicz heeft paars-wit een mondeling akkoord met Filip Marchwinski.

Marchwinski is een 22-jarige aanvallende middenvelder die speelt bij Lech Poznan. De Pool heeft net een erg goed seizoen achter de rug met 11 doelpunten en 6 assists in alle competities.

Nu zou er nog een akkoord moeten gevonden worden met Lech Poznan. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zes miljoen euro. Anderlecht zou de deal voor het einde van het EK willen afronden.