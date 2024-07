OFFICIEEL: Union SG pakt uit en heeft nieuwe coach beet met 36-jarige ex-Rode Duivel

Alexander Blessin besloot onlangs om naar St. Pauli te trekken. Union SG moest op zoek naar een waardige vervanger, en heeft die nu ook gevonden.

De club deelde zondagnamiddag zelf mee dat Sébastien Pocognoli hun nieuwe hoofdcoach is. 'Pocognoli (36) keert terug naar Union, waar hij zijn profcarrière als speler eindigde en drie jaar geleden als coach begon', begint de club via haar officiële kanalen.

De ex-Rode Duivel zal meteen mee op oefenkamp trekken met de Brusselaars. 'Hij neemt vanaf maandag op stage in Nederland de groep onder zijn hoede.'

Hij tekende een contract van twee seizoenen bij Union. Als speler begon hij bij KRC Genk, waarna hij voor avonturen bij AZ, Standard, West Brom, Hannover 96, Brighton en tenslotte Union koos.

Als coach begon hij bij de U21 van Union. Daarna trok hij naar Racing Genk om daar de U18 te coachen, hij was er ook actief in de UEFA Youth League. Pocognoli komt nu over van de nationale U18.

Our new head coach is here. ✊



💼 Former Unionist Sébastien Pocognoli becomes the first team head coach. Read more on https://t.co/fGFFdLtPin. pic.twitter.com/vAb7cfblGh