Franse bondscoach Didier Deschamps moet niets weten van kritiek over 'saai spel'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Frankrijk neemt het dinsdagavond op tegen Spanje in de halve finale van het EK. Franse bondscoach Didier Deschamps sprak daags voordien met de pers.

Frankrijk staat in de halve finale van het EK, en mag het opnemen tegen Spanje. Toch niet de minste tegenstander voor Les Bleus, die op hun beurt wel al teleurstelden dit EK.

Frankrijk kon nog maar weinig indruk maken. Het land scoorde van haar laatste 86 schoten... 0 keer. De Fransen zijn in de halve finale geraakt zonder een doelpunt te maken in open spel.

Hun doelpunten waren een strafschop en twee owngoals. Een Zweedse journalist stelde Deschamps de vraag of zijn spel niet wat saai is. "In Frankrijk zijn ze gelukkig met de resultaten, jij bent duidelijk geen Fransman. Als je het als Zweed vervelend vindt, dat vind ik niet erg", zei de bondscoach volgens Sporza.

"Spanje is de ploeg die de beste indruk heeft gemaakt", gaat hij verder. Zullen de Fransen hun eerste veldgoal maken tegen Spanje? "We hebben de kansen, we moeten alleen efficiënter zijn. Dat wordt belangrijk."