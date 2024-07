Na kapitaalsverhoging komt KV Kortrijk alweer met goed nieuws

Volg KV Kortrijk nu via WhatsApp!

KV Kortrijk heeft er niet zijn beste seizoen opzitten, maar speelt binnenkort wel gewoon nog steeds in 1A. Op maandag kwam de club met twee keer goed nieuws.

Maandag raakte bekend dat Vincent Tan, eigenaar van de club, een kapitaalsverhoging van 10 miljoen euro heeft gedaan. Leuk nieuws voor de supporters, maar er kwam nog meer.

Kortrijk deelde later op de dag mee dat er een nieuwe gebruiksovereenkomst is gevonden met de stad. Die ging over het gebruik van het Guldensporenstadion en het jeugdcomplex.

"De sterke verwevenheid tussen ons en de stad hebben we de afgelopen maanden sterk kunen voelen", begon CEO Non-Sports Guillaume Nuytten op de clubwebsite.

"Iedereen in Kortrijk leeft mee met onze club. De nieuwe gebruiksovereenkomst voor het stadion & het jeugdcomplex loopt voor 9 seizoenen, met stilzwijgende verlenging, en biedt ons dus rechtszekerheid op de lange termijn. We zijn blij dat we zo kunnen verder bouwen op de positieve samenwerking met de stad van de laatste maanden", besluit hij.