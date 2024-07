'KAA Gent wil uitpakken en probeert gemaakte deal te kapen'

Voorlopig bleef het nog redelijk rustig bij KAA Gent deze mercato. Andri Gudjohnsen kwam al aan terwijl Paul Nardi en Jorthy Mokio definitief vertrokken.

Maar de Buffalo's hebben duidelijk nog grote plannen. Toulouse had namelijk een akkoord met MK Dons over een transfer van Max Dean.

De clubs waren het eens over een transfersom van 2 miljoen euro voor de spits. Maar Football Insider meldt nu dat KAA Gent dat bedrag ook op tafel wil leggen om de deal te kapen.

Dean heeft indruk gemaakt in League Two. Hij scoorde 19 doelpunten en was goed voor vijf assists in 34 wedstrijden in alle competities vorig seizoen toen MK Dons de play-offs haalde.

