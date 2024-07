Komt de verdedigende versterking eraan? 'Club biedt 10 miljoen euro voor transfertarget van Anderlecht, maar speler wil liever naar paars-wit'

De verdediging is deze zomer de voornaamste zorg bij Anderlecht. Paars-wit zag Zeno Debast naar Sporting CP trekken, terwijl de toekomst van Jan Vertonghen nog steeds onzeker is.

Bovendien heeft ook Federico Gattoni besloten om niet verder te gaan met de Brusselaars. De Argentijn wordt volgend seizoen door Sevilla verhuurd aan River Plate.

RSCA toont al een tijdje interesse in Jesus Orozco Chiquete van Chivas. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft nu Cruz Azul plots een bod van 10 miljoen euro gedaan op de speler.

Hij had een afkoopsom van zes miljoen euro in zijn contract staan, maar die was slechts tot 30 juni geldig. Chiquete zou volgens Tavolieri zelf een transfer naar Europa, en Anderlecht, verkiezen.

