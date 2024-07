Manchester United jaagt op jonge Everton-verdediger, maar stuit op zeer lastig probleem

Manchester United is haastig op zoek naar defensieve versterking. De club van Erik ten Hag zou zijn pijlen gericht hebben op Jarrad Branthwaite van Everton.

Manchester United is vastberaden om hun defensie te versterken. Trainer Erik ten Hag heeft zowel Branthwaite als De Ligt op zijn verlanglijst staan.

Desondanks is een eventuele deal voor Branthwaite niet eenvoudig te realiseren. Het laatste bod van Manchester United, dat rond de 53 miljoen euro lag, werd door Everton zonder enige aarzeling afgewezen. De Toffees hebben volgens Fabrizio Romano een aanzienlijk hoger bedrag in gedachten en mikken op een transfersom van ongeveer 83 miljoen euro.

De lange verdediger verhuisde op 17-jarige leeftijd naar Goodison Park. Na uitleenperiodes bij Blackburn Rovers en PSV, brak de Engelsman dit seizoen pas echt door bij Everton.

Toch leverden zijn goede prestaties in de Premier League geen EK selectie op voor de Three Lions. Of de toekomst van Branthwaite in Liverpool of in Manchester ligt, is nog af te wachten.