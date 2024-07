OPVALLEND: 'Mertens gaat door bij Galatasaray, maar... aanvaller had concrete aanbieding om terug te keren naar Napoli'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dries Mertens gaat nog een seizoen door bij SSC Napoli. De voormalige Rode Duivel heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2025. Al had hij ook een andere optie.

Galatasaray SK maakte een week geleden geleden bekend dat Dries Mertens een nieuw contract voor één seizoen heeft getekend. Ook de cijfertjes in die overeenkomst zijn geen geheim. Onze 37-jarige landgenoot gaat er 2,9 miljoen euro (netto, nvdr.) verdienen.

Cim Bom Bom heeft dan ook redenen om door te duwen voor Mertens. De 109-voudig Rode Duivel had er vorig seizoen met twaalf doelpunten en negentien assists een héél belangrijk aandeel in de Turkse titel.

Al had hij ook een alternatief. Fanatik weet dat SSC Napili hem een voorstel heeft gedaan om terug te keren naar Napels. Het was Antonio Conte zelf - de Italiaan gaat komend seizoen aan de slag als coach van Partenopei - die hem aan boord van de technische staf wou heisen.

Mertens luisterde uit beleefdheid naar het voorstel, maar had voor zichzelf al uitgemaakt dat hij nog een seizoen wil voetballen. Bovendien liet de aanvaller eerder al verstaan dat hij niet weet of hij na zijn carrière in de voetbalwereld wil blijven.

Wat zijn de plannen van Dries Mertens na zijn voetbalcarrière?

"Ik zie mezelf momenteel niet als coach of assistent op het veld staan", liet Mertens enkele maanden geleden nog optekenen. "Een rol als begeleider voor jonge spelers lijkt me dan weer wel te liggen. Ik ken de valkuilen waar die gasten mee geconfronteerd worden, hé."