19-jarige gaat zijn debuut maken in eerste competitiematch van Club Brugge, Hayen heeft geen alternatieven

Club Brugge heeft momenteel een tekort aan backs door de blessures bij Bjorn Meijer en Kyriani Sabbe, en De Cuyper die nog vakantie heeft. Hierdoor krijgt jeugdproduct Joaquin Seys (19) de kans om zich voor te bereiden op de competitiestart.

Seys, afkomstig uit Gistel en al sinds zijn zevende bij Club, maakte vorig jaar indruk tijdens een oefenwedstrijd tegen Feyenoord. Sinds februari is hij definitief onderdeel van de A-kern en wordt hij gezien als een groot talent.

Hij wordt qua talent vergeleken met met spelers als De Ketelaere en Spileers. Seys staat bekend om zijn lef en spelinzicht. In de Supercup tegen Union en in de eerste competitiewedstrijd tegen KV Mechelen staat hij zo goed als zeker in de basis.

Club Brugge heeft geen plannen om extra backs aan te trekken, wat betekent dat Seys ook in de competitie belangrijke speeltijd kan krijgen, weet HLN.

Ook voor de positie van rechtsachter zal Nicky Hayen moeten improviseren, want na het vertrek van Denis Odoi is ook daar de spoeling dun geworden. Mogelijk moeten Yameogo, Spileers of Et-Taïbi daar depanneren.

Club heeft echter vertrouwen in zijn jeugdige spelers en wil hen niet blokkeren door nog extra flankverdedigers aan te trekken.