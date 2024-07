Alle hens aan dek bij Anderlecht: 'Geld stroomt binnen voor linksachter, andere verdediger wil vertrekken'

Bij RSC Anderlecht is het stilaan alle hens aan dek. Heel veel nieuwkomers zijn er nog niet en de competitie komt steeds dichterbij. Ondertussen krijgen ze wel opnieuw wat geld in het laatje én wil er een andere speler vertrekken.

Na twee seizoenen geleerd te hebben naast een van 's werelds beste coaches, zal Sergio Gomez Manchester City verlaten om elders een basisplaats te proberen veroveren. The Citizens hebben de deal wereldkundig gemaakt.

Na slechts 38 wedstrijden gespeeld te hebben sinds zijn aankomst, waarvan 14 als basisspeler, zal Sergio Gomez elders in Europa aan de slag kunnen. Real Sociedad wilde er hem graag bij hebben en heeft nu ook prijs.

Sergio Gomez has departed City and completed a permanent move to Real Sociedad.



All the best, Sergio! 🩵 — Manchester City (@ManCity) July 12, 2024

Door de doorverkooppercentages passeert ook RSC Anderlecht nog een keertje langs de kassa voor Sergio Gomez. Ondertussen is er met Louis Patris wel mogelijk nog een andere verdediger die bij paars-wit zal verkassen.

Vertrekwens Patris

Venezia zou er Louis Patris graag bij willen hebben en de speler heeft volgens La Dernière Heure wel oren naar een (tijdelijke) overstap. Er zijn ook nog andere kapers op de kust voor de rechtsachter van Anderlecht.

Bij paars-wit lijkt hij ook in de nieuwe jaargang in de schaduw van Sardella te moeten gaan opereren, waardoor hij graag tot meer speelminuten zou willen komen. Patris kwam pas afgelopen zomer over van OH Leuven.