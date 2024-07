Zeer opvallende move in CPL: 27-jarige speler van A-kern gaat plots aan de slag bij technische staf

Volg Patro Eisden Maasmechelen nu via WhatsApp!

Zeer opvallende move bij Patro Eisden Maasmechelen. Daar zal doelman Justin Verlinden aan de slag gaan als keeperstrainer.

Patro Eisden Maasmechelen zag keeperstrainer Niels Hermans onlangs naar Union SG trekken. De Limburgers gingen op zoek naar een vervanger en vonden die... bij de A-kern.

Doelman Justin Verlinden zal zo Niels Hermans opvolgen. "Toen duidelijk werd dat Niels onverwacht ging vertrekken was Justin zijn naam eigenlijk de eerste die viel bij mij", vertelde coach Stijn Stijnen op de clubwebsite.

"We hadden hierover een goed gesprek. Justin heeft uiteraard een vader die hetzelfde doet en weet dat deze functie toekomstgericht een langere levensduur heeft in het profvoetbal dan doelman blijven. Hij is jong, maar heeft alle kwaliteiten om dit te doen."

"Hij kent onze werking en weet wat er verwacht wordt. Dat Justin op zijn 27ste hiermee kan beginnen op professioneel niveau bezorgt hem ook een pak voorsprong op anderen binnen dit vak. Justin heeft dat goed ingeschat en we zijn tevreden dat hij deze keuze heeft gemaakt", besluit Stijnen.

Verlinden tekende in 2022 bij Patro Eisden en kwam slechts één keer in actie, dat was tegen SL16 afgelopen seizoen.