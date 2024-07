🎥 Zijn eerste woorden als vervanger van Thiago: Gustaf Nilsson komt al met een belofte voor supporters Club Brugge

Gustaf Nilsson ruilt dit seizoen het shirt van Union voor dat van Club Brugge. Voor de fans van zijn nieuwe werkgever heeft de boomlange Zweed al een belofte in huis.

Club Brugge heeft via zijn sociale media een video gedeeld met de eerste beelden van Nilsson in Brugse loondienst tijdens de medische testen, de kennismaking met zijn nieuwe ploegmaats en coaches en de individuele training. Bij Union kon de spits ook aan de top meedingen, maar toch twijfelde hij niet om naar Club te gaan.

"Om elke week in zo'n stadion te spelen, om in de Champions League te spelen en bij de grootste club in België: het was een gemakkelijke keuze." De 27-jarige Nilsson, bij Club de vervanger van Thiago, is een man die kan genieten van de kleine dingen. "Gewoon naar het stadion gaan en spelen voor de fans gaat al heel leuk zijn."

Medicals ✔

Meeting the team ✔

Individual training ✔



Ready for the real deal! ⚔ pic.twitter.com/BvgPA2HVxb — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 13, 2024

In het filmpje is alleszins te zien dat de targetman voluit gaat bij het uitvoeren van fysieke oefeningen. "Het is lastig, hé", kan er al een lachje af. Het leunt wel aan bij de leuze die ze bij Club Brugge hoog in het vaandel dragen. Die heeft hij zich al goed ingeprent en moet gezien zijn speelstijl ook wel goed bij hem passen.

"No Sweat, no glory. Je mag de fans zeggen dat ik hen dat zal bieden", verzekert Nilsson. "Ik zal alles geven. Dat staat al vast."