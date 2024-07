Balikwisha heeft pijnlijk in eigen voet geschoten: geïnteresseerde club afgeschrikt door zijn acties

William Balikwisha heeft eenzijdig zijn contract met Standard Luik verbroken, een stap die de club betwist. Het lijkt voor hem ook heel anders uit te gaan draaien dan hij verwachtte.

Balikwisha heeft zich niet gemeld bij de hervatting van de trainingen op 20 juni en heeft geen enkele trainingssessie onder leiding van Ivan Leko bijgewoond. De reden hiervoor is dat hij zijn contract, dat nog een jaar liep, eenzijdig heeft opgezegd.

Balikwisha had de club aan het einde van het vorige seizoen op de hoogte gebracht van zijn beslissing, maar de directie van Standard Luik beschouwt deze beëindiging als ongegrond en behoudt zich het recht voor om juridische stappen tegen de speler te ondernemen.

Balikwisha was in gesprek met Schalke 04 en hoopte deze zomer een transfer af te ronden, ervan uitgaande dat hij vrij was van contractuele verplichtingen. Het lijkt er echter op dat de Duitse club is afgeschrikt door de manier waarop de contractbeëindiging heeft plaatsgevonden, weet La Meuse.

Als het geschil tussen Balikwisha en Standard Luik voor de FIFA wordt gebracht en de club in het gelijk wordt gesteld, zal Schalke 04, of welke andere club dan ook die Balikwisha zou willen aantrekken, een schadevergoeding moeten betalen.

Standard blijft erop gericht om onder bepaalde voorwaarden een betaalde transfer voor Balikwisha te realiseren. Een verhaal dat duidelijk nog een staartje zal krijgen.