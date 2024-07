Nicky Hayen ziet nog een probleem voor de start van het nieuwe seizoen bij Club Brugge: "We zoeken nu vooral naar oplossingen"

De zomerstage van Club Brugge zit erop. Coach Nicky Hayen deed zijn best om zijn troepen zo scherp mogelijk te krijgen voor de Supercup en de start van het nieuwe seizoen.

Club Brugge is terug van hun zomerstage in Nederland. Daar speelden ze zaterdag nog een oefenwedstrijd tegen PSV die op een 1-1 gelijkspel eindigde.

"Iedereen moet scherp blijven", begint Hayen bij Het Nieuwsblad. "Soms moet je de spelers uitdagen en triggeren omdat het te makkelijk gaat."

"Omdat we vorig seizoen te vaak wedstrijden hebben weggegeven? Neen, niet speciaal. Ik wil nonchalance vermijden en ervoor zorgen dat iedereen blijft gaan."

De coach wil dus duidelijk de nadruk leggen op de scherpte van zijn spelers. "Er is hard gewerkt, goed gelachen en iedereen ging om met elkaar."

Alleen zit Club met een probleem voor de start van het nieuwe seizoen. Achteraan zijn nog heel wat jongens geblesseerd. "We wisten voor het seizoen dat die situatie zich zou voordoen. Dus nu zoeken we vooral naar oplossingen", gaat Hayen verder.

"Het wordt keuzes maken. Maar voor sommige jongens was dit ook een leerrijke ervaring: ze hebben op een positie gestaan die voor hen onnatuurlijk is. In het begin van het seizoen is het altijd wat zoeken. Voor elke ploeg. Ik ben vooral blij dat we deze stage konden afsluiten zonder blessures én met een goed gevoel."