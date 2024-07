Sam Baro heeft duidelijke boodschap voor Bayat

Volg KAA Gent nu via WhatsApp!

KAA Gent zal in de toekomst meer focussen op scouting. Dat wil ook zeggen dat makelaars minder zullen te zeggen hebben.

KAA Gent wil met oog op de toekomst meer voor scouting kiezen en minder makelaars inschakelen. Dat zal dan ook gevolgen hebben voor Mogi Bayat, die bij de club veel zaken deed.

Eigenaar Sam Baro vertelde bij Het Laatste Nieuws dat de werking wat zal veranderen. Mogi Bayat zal dus ook niet zo vaak meer te zien zijn bij de club.

"Minder dan vroeger", begint Baro zeer duidelijk. "Hij zal minder mandaten krijgen, maar hij is wel de makelaar van een aantal spelers."

"Als het nodig is, kan elke makelaar een mandaat krijgen. Maar wij willen absoluut minder met makelaars werken. Alleen als het nodig is én het een meerwaarde biedt zullen we een makelaar inschakelen. Maar dat wordt niet langer de standaard", besluit Baro.