Sébastien Pocognoli zal verder bouwen op het werk van Alexander Blessin bij Union SG: "Dat is de beste transfer die we op korte termijn kunnen doen"

Sébastien Pocognoli volgde Alexander Blessin op als coach bij Union SG. De ex-Rode Duivel heeft ondertussen zijn eerste week als hoofdcoach achter de rug.

Union SG was de afgelopen seizoenen steeds dicht bij de titel, maar greep er ook steeds net naast. Pocognoli kan volgend seizoen weer opnieuw proberen mee te doen voor de prijzen.

Hij zag dat Alexander Blessin goed werk heeft geleverd, en wil daarop verder bouwen. "We werken in dezelfde richting als die van de voorbije jaren. Die aanpak marcheerde. Daar ga ik mijn eigen voetbal aan proberen toe te voegen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Hij wil druk uitvoeren op de tegenstander, maar wil ook flexibel kunnen zijn. "Die hoge pressing is wat het team gewoon is. Dat stond al op punt."

"Misschien trekken we dat niet het hele seizoen door want het vergt heel veel energie. In bepaalde scenario’s gaan we ons blok wat lager neerzetten om frisser te zijn voor de volgende wedstrijd."

Er worden nog wel transfers verwacht bij Union, maar Pocognoli hoeft daar niet op te wachten. "Ik heb het volste vertrouwen in de sportieve leiding. Eigenlijk moet ik dat zelfs niet herhalen. Zij zijn volledig gerodeerd. Ik weet dat we ons beetje bij beetje nog gaan versterken. De beste transfer die we op korte termijn kunnen doen, is investeren in elke training."