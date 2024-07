Opvallend: zeg niet langer Thomas Didillon, doelman heeft nu plots een andere naam

Thomas Didillon zal proberen om zijn carrière nieuw leven in te blazen in Nederland na twee seizoenen op de bank te hebben gezeten. Maar bij het ondertekenen bij Willem II onthulde hij ook... zijn nieuwe achternaam!

Thomas Didillon (28) tekende onlangs bij Willem II. Dit na een compleet seizoen zonder speelminuten bij Cercle Brugge en slechts één wedstrijd voor AS Monaco.

Bij de ondertekening van zijn contract heeft Didillon ook zijn nieuwe... achternaam onthuld: zeg niet langer Thomas Didillon, maar Thomas Didillon-Hödl.

De Franse keeper is getrouwd met de Oostenrijkse Julia Hödl, een professionele volleybalspeelster die ook actief is in Nederland, in Amsterdam. Didillon heeft dus de naam van zijn vrouw toegevoegd aan zijn officiële achternaam.

Thomas Didillon-Hödl heeft bij Willem II getekend tot 2026, een transfer die hij deels verklaart door de wens om dichter bij zijn vrouw in Nederland te zijn.

"Het was duidelijk waar ik een nieuwe club zocht. Naast volleybal heeft Julia hier een geweldige baan gevonden en ik wilde dicht bij haar in Nederland zijn", vertelde hij bij La Dernière Heure.