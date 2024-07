Straks grote verrassing in basiself van Genk? "Hij is een absoluut toptalent"

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk is nog in opbouw, maar nieuwe coach Thorsten Fink lijkt alvast een oplossing te hebben voor een cruciale positie. Doelman Mike Penders maakt het hem makkelijker om de blessure van Hendrik Van Crombrugge op te vangen.

Van Crombrugge liep vorige week een spierblessure op en de competitiestart is in gevaar. Een uiterst slecht moment voor de ervaren doelman, want na het vertrek van Maarten Vandevoordt zou hij sowieso eerste doelman worden.

Maar bij zijn afwezigheid lijkt de piepjonge Mike Penders zich te bewijzen. Tegen Feyenoord was hij de beste Genkie op het veld met enkele knappe en cruciale reddingen. Hij voorkwam eigenhandig dat de score groter werd dan 3-1.

Penders zal dan ook aan het seizoen beginnen tegen Standard. "We zullen wel zien wie er als eerste doelman aan het seizoen begint”, zaaide Fink nog wat twijfel bij HBvL. “We zullen moeten afwachten hoe de blessure van Hendrik evolueert en dan zullen we een beslissing nemen."

"Maar je hebt gelijk als je zegt dat Mike het vandaag goed heeft gedaan. Ik ben heel tevreden met zijn prestatie, hij is een absoluut toptalent. Zoals iedereen intussen weet, werk ik ook graag met jonge spelers.

"Dus ik ben zeker niet bang om met Mike in doel aan de competitie te beginnen. Maar zoals ik al zei: we zullen de ernst van de blessure van Hendrik afwachten en uiteindelijk moeten zij op training dan maar uitmaken wie eerste doelman wordt.”