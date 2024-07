Mbappé maakt indrukwekkend optreden bij Real Madrid en wint direct de harten van de socios

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kylian Mbappé is officieel gepresenteerd als speler van Real Madrid en zijn aankomst bij de Koninklijke werd met veel spektakel ontvangen in een vol Santiago Bernabéu.

De Franse superster, die transfervrij overkomt van PSG, wordt gezien als de nieuwe leider in de aanvalslinie van de Spaanse grootmacht.

Mbappé, die het rugnummer 9 zal dragen, werd hartelijk ontvangen door zo'n 80.000 fans die het stadion vulden om hem te verwelkomen. Voorzitter Florentino Pérez was aanwezig om Mbappé voor te stellen aan het publiek, samen met clubiconen zoals Raul en Zidane. De Fransman zal ploegmakker worden van Thibaut Courtois.

"Dit is de grootste club ter wereld en het doet me heel veel om hier deel van te mogen uitmaken," sprak Mbappé vol emotie. "Dit is de club van mijn dromen en aan de vele kinderen die hier vandaag zijn wil ik zeggen: durf te dromen."

De ceremonie werd afgesloten met een gepassioneerde toespraak van Mbappé, waarbij hij het publiek betrok en zijn enthousiasme voor zijn nieuwe club liet zien. Zijn woorden werden met gejuich ontvangen en hij eindigde de presentatie met het kussen van het Real Madrid-logo op zijn shirt, wat het publiek in extase bracht.