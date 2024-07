Vandenbempt geeft Rode Duivels andermaal flinke veeg uit de pan

Het EK zit er bijna op. Zondagavond was er de finale tussen Spanje en Engeland, gewonnen door Spanje met 2-1. De Belgen werden op dit EK veel te vroeg uitgeschakeld en dat was niet naar de zin van de analisten.

Het EK zit er bijna op. Spanje is Europees kampioen en er zijn nog een paar andere landen die indruk maakten op de analisten. Zo liet Peter Vandenbempt weten wie voor hem de positieve revelaties zijn van dit EK.

Maakten op hem indruk in Duitsland: Georgië en Turkije. Er valt iets voor te zeggen: beide landen gingen volop in de strijd en pakten op die manier heel wat punten. En ze veroverden ook de harten van vele supporters.

© photonews

Dat kan niet gezegd worden van de Belgen. Integendeel zelfs. Samen met Portugal zijn de Belgen de grootste ontgoocheling volgens Vandenbempt. "Portugal is een 'mooie' tweede wat dat betreft", aldus de man van de radio.

Niets laten zien behalve tegen Roemenië

In Humo was hij namelijk zeer kritisch voor de Rode Duivels: “Ik zag de Rode Duivels niet in de halve finale, maar ik had wel verwacht dat ze gebruik zouden maken van het aanvallende talent in de selectie met mooi, offensief voetbal."

"Dat ze de groepsfase zouden winnen en eervol zouden sneuvelen tegen een sterk voetballand. Ze hebben, behalve tegen Roemenië, niets laten zien", vindt de analist. Uiteindelijk pakten de Belgen 4 op 9 in de groepsfase en gingen ze er in de achtste finales al uit.