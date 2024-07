📷 Club Brugge stelt in één klap niet één of twee, maar drie (!) nieuwe wedstrijdshirts voor

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge werkt sinds dit seizoen samen met Castore voor de wedstrijdshirts. In de oefenwedstrijden trad blauw-zwart steevast in de witte uitrusting aan. Vandaag stelde de Belgische landskampioen in één klap drie nieuwe shirts voor.

Club Brugge wisselde Macron in het tussenseizoen in voor Castore. Het Britse sportmerk is vanaf heden verantwoordelijk voor de shirts van de Belgische landskampioen. Leuk om weten: Castore kleedt eveneens Max Verstappen en Andy Murray.

Enkele weken geleden werden de witte shirts voor buitenshuis al voorgesteld. Het blijft wachten op de nieuwe thuisoutfit, maar dat wil niet zeggen dat Club Brugge en Castore geen nieuws te melden hebben.

What’s your favorite color? 👀



👉🏼 Bemachtig de nieuwe keeper shirts vanaf zaterdag in de shops of vanaf volgende week online. 🔥 pic.twitter.com/0NIGa1TTnW — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 17, 2024

Fresh fits for our goalies 🧤



ℹ️ Vanaf zaterdag beschikbaar in de shops en volgende week online. — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 17, 2024

Vandaag werden de outfits voor de doelmannen voorgesteld. Simon Mignolet en Nordin Jackers kunnen de komende maanden kiezen uit maar liefst drie héél leuke shirts in drie verschillende kleuren.

Wanneer stelt Club Brugge het nieuwe thuisshirt voor?

Roze, geel en… blauw. Het moet gezegd: de ontwerpen van Castore zijn meer dan geslaagd. Club Brugge speelt komende zaterdag de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen. Krijgen we het nieuwe thuisshirt te zien tijdens de Supercup?