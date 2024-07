'Anderlecht wou Belgische doelman, maar die is plots op weg naar Saudi-Arabië'

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een doelman voor volgend seizoen. Het contract van Kasper Schmeichel liep af, dus blijft het even afwachten.

Momenteel speurt paars-wit dus de transfermarkt af, op zoek naar een doelman voor volgend seizoen. Bij de Brusselse club zouden voorlopig alleen Colin Coosemans en Mads Kikkenborg volgend seizoen tussen de palen kunnen staan.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri had RSC Anderlecht Gaëtan Coucke op het oog. Die zag zijn contract bij KV Mechelen aflopen en zit sindsdien zonder club.

Dezelfde bron geeft echter aan dat de 25-jarige doelman een aanbod heeft ontvangen... van Al-Orobah, dat onlangs gepromoveerd is naar de Saoedische eerste klasse.

Coucke zou de deal zelf zien zitten en wil dus naar Saudi-Arabië. Beide partijen zijn nu aan het onderhandelen over een deal.

