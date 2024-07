Engeland mikt héél hoog om Southgate te vervangen: 'Twee absolute topcoaches én twee Engelse voetballegendes staan op de shortlist'

Gareth Southgate is niet langer de bondscoach van Engeland. De coach heeft de eer aan zichzelf gehouden. Ondertussen circuleren de namen van potentiële vervangers al op de geruchtenmolen.

De EK-finale van afgelopen zondag was officieel de laatste wedstrijd van Engeland met Gareth Southgate aan het roer. De bondscoach had nog een lopend contract tot het einde van het kalenderjaar, maar besloot om ermee te stoppen.

In het Nederland: hij heeft de eer aan zichzelf gehouden. De Engelse voetbalbond had de analyse nog niet gemaakt - of nog niet gedeeld met de buitenwereld - maar de kans dat Southgate een nieuw contract zou krijgen was nagenoeg onbestaande.

© photonews

Bovendien weet The Guardian dat de Engelse voetbalbond het huiswerk al voor de start van het EK had gemaakt. Mauricio Pochettino en Thomas Tüchel lijken de voornaamste kandidaten om Southgate op te volgen.

De Engelsen kijken echter ook in eigen land. Zo zullen ook Frank Lampard en Steven Gerrard gepolst worden. Vooral die laatste lijkt een quasi onmogelijke kandidaat. Het clubicoon verdient momenteel bakken vol geld als coach van het Saoedische Al Ettifaq FC.

Wie wordt de nieuwe bondscoach van Engeland?

Ook Southgate moet niet lang zoek naar een nieuwe job. Nog voor de bekendmaking van zijn vertrek had de voormalige bondscoach van The Three Lions al een jobaanbieding op zak. Al moet hij er wel een carrièreswitch voor overwegen.