Extrasportieve situatie schrok deze transfer van Standard niet af: "Niet lang getwijfeld"

Boli Bolingoli is iets minder dan twee weken geleden bij Standard aangekomen. Daar krijgt hij te maken met Ivan Leko, met wie hij al eerder heeft samengewerkt.

Boli Bolingoli heeft onlangs een contract getekend bij Standard Luik als vrije speler. KV Mechelen had hem nochtans een voorstel gedaan om zijn contract achter de kazerne te verlengen.

"Het voorstel van Standard kwam vroeg en ik heb niet lang getwijfeld. Wat er ook gezegd wordt, het blijft een grote club in België. Het is een geweldige kans voor mij," legt hij uit aan L'Avenir.

Bolingoli kijkt ernaar uit om opnieuw met Leko samen te werken

De situatie bij de Rouches heeft hem niet afgeschrikt: "Eerlijk gezegd niet, het heeft me niet afgeremd. De club was duidelijk en, het belangrijkste voor mij was om een club te vinden waarin ik zou spelen. Mijn prioriteit was het sportieve aspect. Ik had een goed gevoel bij de coach en de rest van de staf," aldus Bolingoli.

De staf was een troef voor Standard in de onderhandelingen. Bolingoli kent namelijk Ivan Leko goed, omdat hij met hem heeft samengewerkt bij STVV tijdens het seizoen 2016/2017.

"Dat heeft mijn keuze zeker vergemakkelijkt. Ik ken zijn methoden en zijn werk. De coach verwacht dat ik mijn ervaring bijdraag aan deze getalenteerde maar jonge groep," besluit de neef van Romelu Lukaku.