Onze knopen doorgehakt: zes Spanjaarden, maar ook een Rode Duivel in EK-team 2024

Net als in de Jupiler Pro League zijn we ook tijdens het EK in Duitsland van alle wedstrijden op de hoogte. We volgden de Rode Duivels op de voet en keken ook naar de andere wedstrijden ter plaatse. Samen zochten we voor jullie naar de ultieme beste spelers van het EK.

Doelman In doel vielen ons toch een paar mensen op. Giorgi Mamardashvili liet prima wedstrijden optekenen voor Georgië, Bart Verbruggen maakte meermaals indruk voor Nederland, Diogo Costa pakte heel wat strafschoppen en ook Maignan keepte zeker geen slecht EK. Toch zijn we een beetje patriottisch en zetten we Koen Casteels tussen de palen. Hij hielp ons eigenhandig door de groepsfase en slikte in vier doelpunten enkel twee ongelukkige tegendoelpunten, waardoor hij Courtois deed vergeten. © photonews Verdediging In de verdediging kiezen we voor drie sterke beren. Akanji nam zijn niveau van Manchester City gewoon mee naar de Zwitserse ploeg en dat leverde uiteindelijk een knappe kwartfinale op, inclusief klein stuntje tegen Italië. Ook William Saliba heeft een plaatsje veroverd in ons team centraal achterin. Hij wist met Frankrijk de finale te halen en daarmee heel wat indruk te maken op scouts van overal ter wereld. De ervaren Dani Carvajal wist speeldag na speeldag de boel gesloten te houden en de Spanjaard legde ook Mbappé én Bellingham aan banden. © photonews Middenveld Op het middenveld gaan we verder met sterke Spanjaarden. Rodri werd niet onlogisch speler van het toernooi volgens de UEFA en mag dan ook zijn plaatsje opeisen, terwijl ook Fabian Ruiz en Dani Olmo niet konden ontbreken in de uiteindelijke elf. Ngolo Kanté haalt het in onze selectie nipt van Toni Kroos om naast Rodri plaats te gaan nemen, terwijl Musiala als spelmaker alsnog voor wat Duitse flair weet te zorgen. En zo kiezen we op dit toernooi opnieuw voor een 3-5-2 zonder echte diepe spits. Flankspelers Niemand wist op het EK meer dan drie doelpunten te scoren, waardoor we Mikautadze, Schranz, Weghorst en de rest toch een beetje links laten liggen. We kiezen wel voor twee flankspelers waar we niet naast kunnen. De zopas 17 jaar geworden Lamine Yamal kan niet ontbreken, net als Nico Williams. Alles samen komen we op die manier uit op zes Spanjaarden, aangevuld met twee Fransen, een Duitser, een Zwitser en een Belg. Van EK-finalist Engeland konden we eigenlijk niemand selecteren. Ook veelzeggend na hun toernooi. © AVL