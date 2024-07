📷 "Why change a good thing?": dit is de nieuwe thuistenue van Club Brugge

Club Brugge speelt dit weekend de Supercup tegen Union SG. Vlak voor de officieuze start van het seizoen heeft blauw-zwart haar nieuwe thuistenue voorgesteld.

Club Brugge zal de competitie op gang trappen tegen Union SG op zaterdag. Dan wordt de Supercup gespeeld. Twee dagen voor de wedstrijd stelde de club haar nieuwe thuistenue voor.

'Samen met Castore, onze nieuwe kit supplier, stellen we het shirt voor dat komend seizoen door onze spelers gedragen zal worden', begint de club op haar website.

'Ook in 2024-25 is de home kit van je favoriete ploeg naar aloude traditie Blauw en Zwart. Why change a good thing? Een nieuwe zwart-wit gestreepte kraag zorgt voor een frisse toets, de mouwen zijn sinds lang opnieuw gestreept waardoor het shirt een krachtige retro look krijgt.'

No place like home. Klaar voor het vijftigste seizoen op Olympia. In Blauw & Zwart. 🔵⚫️



𝐍𝐞𝐰 𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐤𝐢𝐭 👉 https://t.co/S8rFZV8AH5 pic.twitter.com/3cbPWlQnbR — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 18, 2024

'Enkel op de rug worden de strepen onderbroken voor een blauwe basis om de naam en het nummer van de speler te accentueren. Ook ons mantra 'No sweat no glory' is terug te vinden aan de bovenkant van de rug", besluit blauw-zwart.