'Beerschot heeft grote plannen en wil hoogaangeschreven jeugdproduct terug naar het Kiel halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot VA wil zich tijdens de zomermercato duchtig versterken. En de promovendus mikt hoog. Komt één van de hoogaangeschreven jeugdproducten terug thuis op het Kiel?

Volgens onze informatie richt Beerschot VA de pijlen op Senna Miangue. De 27-jarige verdediger is een jeugdproduct van de Mannekens en versierde op het Kiel - al maakte hij een korte uitstap naar Antwerp FC - zijn toptransfer naar de jeugdploegen van Internazionale FC.

Het hoogaangeschreven jeugdtalent slaagde er niet in om door te breken bij de hoofdmacht van de Italiaanse topclub. Sindsdien maakt hij stops bij achtereenvolgens Cagliari Calcio, Standard, KAS Eupen en Cercle Brugge.

© photonews

Ook bij de Vereniging slaagt Miangue er niet in om zich tot titularis op te werken. En dus hoopt Beerschot een slag te slaan. Het contract van verdediger bij de groenhemden loopt nog tot medio 2025. Met andere woorden: Cercle wil meewerken aan een transfer.

Ook het prijskaartje zou in principe geen al te groot probleem mogen vormen. Transfermarkt schat de marktwaarde van Miangue op 500.000 euro. Het is bedrag waarmee alle ploegen akkoord kunnen gaan.

Haalt Beerschot VA Senna Miangue terug naar het Kiel?

Beerschot bereidt zich momenteel voor op de terugkeer naar de Jupiler Pro League. In dat opzicht is versterking meer dan wenselijk. De Antwerpenaren pakten vorig seizoen de titel in de Challenger Pro League.