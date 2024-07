Done deal: promovendus stunt met ex-doelman KV Mechelen

Dender wil er als nieuwkomer meteen staan in de Jupiler Pro League. Het doet daartoe heel wat pittige transfers. Nu heeft het ook een ex-doelman uit de Belgische competitie in huis weten te halen. En zo krijgen we een comeback.

"Wij zijn verheugd om de komst van Michael Verrips aan te kondigen. Met zijn ervaring, voegen we een waardevolle kracht toe aan onze selectie voor het komende seizoen. De Nederlander komt over van Fortuna Sittard." "Daarvoor speelde hij onder andere bij FC Groningen, Sparta Rotterdam, Sheffield United en KV Mechelen. Daarmee speelde hij in 2019 kampioen in tweede klasse en won hij meteen ook de Beker van België. De keeper tekent een contract tot 2026 met optie op nog een jaar. Welkom bij FC Dender, Michael!" © photonews Met die boodschap heeft promovendus Dender de komst van doelman Michael Verrips bekendgemaakt. Daarmee hebben ze met de 27-jarige goalie een betrouwbaar sluitstuk weten aan te werven voor de komende seizoenen. Terugkeer naar België De schoonzoon van Mark van Bommel heeft volgens Transfermarkt momenteel een transferwaarde van 650.000 euro. Voor welk bedrag hij nu precies de overstap van Nederland naar België maakt is niet geweten. Vorig seizoen speelde hij 24 wedstrijden voor Fortuna Sittard. Daarin slikte hij 35 doelpunten over alle competities heen en was hij goed voor zes clean sheets. Nu keert hij terug naar de Jupiler Pro League. Zeker in Mechelen zal hij een ferm welkom krijgen.