KAA Gent kent eindelijk zijn lot en weet waar het heen moet

KAA Gent dwong in een barragematch tegen KRC Genk het laatste Europese ticket af. Dat leverde een plekje in de tweede voorronde van de Conference League op. De tegenstander is nu eindelijk bekend.

Half juni werd in het Zwitserse Nyon nochtans al geloot voor de tweede voorronde van de Conference League. Wie de tegenstander zou worden voor KAA Gent was op dat moment echter nog niet geweten, zo bleek toen.

De Buffalo's moesten wachten op de uitslag van de eerste voorronde in de Conference League. Wat wel al zeker was, was dat het ofwel het Letse Liepaja of Vikingur uit de Faeröer Eilanden zou gaan worden voor KAA Gent.

🏁| Final whistle:



Vikingur v FK Liepāja - 2:0 (3:1 on aggregate)



FK Liepāja are eliminated from the UEFA Conference League. Not much to say. Terrible game. pic.twitter.com/PYdlBBDNt4 — Latvian footy in English. 🇺🇦/🇱🇻 (@LV_footballnews) July 18, 2024

Ondertussen is duidelijk dat de club zich mag opmaken voor een trip naar de Faeröer Eilanden. Na de 1-1 uit de heenwedstrijd won Vikingur de terugwedstrijd nu met 2-0 van de Letten. Kallsberg opende op het halfuur de score voor de thuisploeg.

Vikingur wint met 2-0

Dankzij Justinussen werd het nog voor de rust 2-0. Na de pauze konden de bezoekers geen vuist meer maken en zo bleef het bij 2-0. Bij het team spelen alleen maar spelers vanop het eigen eiland, Gent kan nu eindelijk de voorbereiding maken.

De heenwedstrijd wordt in Gent gespeeld op donderdag 25 juli, de terugmatch is een week later. De loting voor de derde voorronde wordt gehouden op 22 juli, al zal ook dan de tegenstander voor die derde ronde nog niet geweten zijn.