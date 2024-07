Verrassend: AS Roma denkt aan voormalige JPL-speler om Romelu Lukaku op te volgen

Romelu Lukaku zit in een drukke transferzomer. Hij zal volgend seizoen niet meer bij AS Roma spelen. De club is op zoek naar een vervanger voor hem.

Romelu Lukaku werd vorig seizoen uitgeleend aan AS Roma. De Rode Duivel scoorde 21 doelpunten en was goed voor zeven assists in 47 wedstrijden.

Maar onlangs keerde hij terug naar Chelsea, waar hij nog steeds onder contract staat. De Engelse club is een oplossing aan het zoeken en lijkt die ook gevonden te hebben.

De komende dagen zullen beslissend zijn voor Lukaku. Hij wordt serieus in verband gebracht met een transfer naar Napoli, maar daar is hij enkel welkom als Victor Osimhen vertrekt.

AS Roma is nu dus op zoek naar een vervanger voor de spits. Volgens informatie van Sky Sports is de club geïnteresseerd in Jonathan David.

De Canadese international ligt momenteel nog onder contract bij LOSC tot volgende zomer. Hij werd in 2020 voor 27 miljoen euro weggeplukt bij KAA Gent.