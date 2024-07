📷 William Balikwisha heeft zijn transfer naar andere JPL-club beet, Standard vangt toch nog wat geld

De transfer lijkt nu helemaal rond te zijn. William Balikwisha verlaat Standard en trekt naar OH Leuven.

Er was de laatste tijd heel wat te doen rond William Balikwisha. De middenvelder verbrak eenzijdig zijn contract bij Standard via de wet van '78.

Standard was daar echt niet blij mee en dreigde met juridische stappen. OH Leuven was meteen geïnteresseerd in de speler en knoopte gesprekken aan.

Om collegiaal te blijven, en grote problemen te vermijden, zal OH Leuven nog wel een transfersom betalen aan Standard. Die zou zo'n 600.000 euro moeten bedragen, weet Het Nieuwsblad.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is de deal nu helemaal rond. Hij plaatste dat in een bericht op X, met een foto van Balikwisha die een shirt van OHL vasthoudt.

Balikwisha speelde in totaal 77 wedstrijden bij de Rouches waarin hij tien keer tot scoren kwam. Hij was bovendien goed voor acht assists.