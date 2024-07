'Anderlecht heeft formeel voorstel gedaan bij Dennis Praet om hem terug te halen, maar krijgt ook heel wat concurrentie'

Dennis Praet zag zijn contract bij Leicester City aflopen deze zomer. Sindsdien zit hij zonder club, maar er zijn wel oplossingen genoeg.

Het was al even bekend dat Anderlecht de middenvelder er graag terug bij zou halen. Maar ook Lecce toont verregaande interesse in Praet.

De Italiaanse club zou zelfs al gesprekken zijn opgestart om hem te contracteren. Transferexpert Sacha Tavolieri weet dat Praet zijn beslissing nog niet genomen heeft.

Hij meldt ook dat Anderlecht al een formeel voorstel gedaan heeft om Praet terug te halen. Maar hij heeft ook al een serieus aanbod gekregen van Lecce waar hij voor drie jaar kan tekenen.

De ex-Rode Duivel kan ook rekenen op interesse vanuit Griekenland en Saudi-Arabië, maar de 30-jarige Belg zou nog steeds liefst naar Italië gaan. Het blijft in ieder geval nog even afwachten...

🇧🇪 Dennis Praet hasn’t decided his future yet! The Belgian got a formal proposal to go back to RSC #Anderlecht and a serious offer at #USLecce on a 3-years deal.

🇬🇷🇸🇦 Greek & Saudi clubs made already a clear approach but isn't considered as a priority as the offensive…