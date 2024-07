Volgt na het tegenvallende EK met de Rode Duivels nieuwe ontgoocheling voor Kevin De Bruyne en Jérémy Doku?

Zelfs de uiterst getalenteerde Kevin De Bruyne en Jérémy Doku hebben de Rode Duivels niet aan een geslaagd EK kunnen helpen. Daar zit nog een extra negatief aspect aan vast: de mogelijkheid om de competitiestart in de Premier League te missen.

Het seizoen 2023-2024 is nog maar pas neergelegd met het EK of het seizoen 2024-2025 staat al opnieuw voor de deur. Zeker in Europa zijn verschillende ploegen momenteel op stage. België is een uitzondering op de regel, want met de Supercup en de eerste speeldag naderen de eerste officiële matchen al opnieuw.

Sowieso is het voor internationals moeilijk om de nodige rust te pakken en toch met voldoende intensiteit aan het nieuwe seizoen te beginnen. Bij de meeste clubs staan de meeste spelers die actief waren op het EK of de Copa America nu wel dicht bij een terugkeer. Man City heeft voor een paar spelers extra verlof voorzien.

De Bruyne en Doku pas in augustus bij City

U voelt het dan al uitkomen: het zijn uitgerekend Kevin De Bruyne en Jérémy Doku. Zij moeten zich pas melden op 5 augustus. Dat betekent dat ze geen deel uitmaken van de Amerikaanse tour van City in de voorbereiding. In de States zal de Engelse landskampioen sowieso beroep doen op veel jonge spelers.

Desondanks dreigt het wel krap te worden voor De Bruyne en Doku om klaar te geraken voor de eerste belangrijke afspraken. Op 10 augustus staat de Community Shield tegen aartsrivaal Manchester United op het programma. Op 18 augustus verwacht Chelsea City op Stamford Bridge voor speeldag 1 in de Premier League.

The travelling squad heading to the USA on our pre-season tour! 🇺🇸📋 pic.twitter.com/PYFwY8W8YJ — Manchester City (@ManCity) July 19, 2024

Na wat een beladen seizoen geweest is zal het in elk geval deugd doen voor De Bruyne en Doku om ten volle te kunnen genieten van hun vakantie en de batterijen weer helemaal op te laden. Langs de andere kant zullen ze toch zeker niet die ontmoetingen met ManU en Chelsea willen missen, want dat blijven spraakmakende affiches.