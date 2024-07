📷 🎥 Dit moet je zien: spelers RSC Anderlecht als rocksterren onthaald op fandag

Zaterdag 20 juli begon de nationale feestdag in de hoofdstad al een beetje vroeger met een heuse fandag bij RSC Anderlecht. Veel nieuwkomers konden de supporters nog niet spotten, maar daar zouden ze hun slaap voorlopig niet voor laten.

Het Lotto Park zat vrij goed gevuld voor de galawedstrijd tegen het Wolfsburg van onder meer ex-speler Sebastiaan Bornauw en nieuwe aanwinst Mohamed Amoura - hij heeft een verleden in Brussel bij Union SG uiteraard.

En ook voor de wedstrijd was het al genieten. Er was een fanfare die rond het stadion ging, er waren pompende beats en waren allerlei leuke zaken waar de supporters hun hart konden aan ophalen op zaterdagmiddag.

De spelers gingen voor de gelegenheid te voet het stadion binnen. In een mensenzee werden ze daarbij als sterren onthaald. Als in de grote dagen, het voetbal leeft duidelijk opnieuw in en rond het Lotto Park na de goede prestaties vorig seizoen.

Ook onderweg naar het stadion in de metro zagen we heel wat positieve supporters. Dat keerde tijdens de match wel vrij snel, gezien de snelle achterstand van paars-wit met dank aan een doelpunt van nieuwkomer Amoura. Toch mogen we een mooi seizoen verwachten in Anderlecht, zoveel lijkt nu al duidelijk.