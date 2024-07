Boli Bolingoli heeft veel vertrouwen in zijn nieuw avontuur bij Standard na opvallende transfer: "Zijn aanwezigheid maakte mijn keuze nog makkelijker"

Volg Standard nu via WhatsApp!

Boli Bolingoli maakte onlangs de opvallende overstap van KV Mechelen naar Standard. Hij heeft veel geloof in het nieuwe avontuur.

Boli Bolingoli maakte zo'n twee weken geleden transfervrij de overstap van KV Mechelen naar Standard. Hij tekende voor twee seizoenen bij de Rouches.

Standard zit al even in een zeer lastige situatie, zowel op sportief als op financieel vlak. Maar dat schrikt Bolingoli niet af. "Eerlijk gezegd niet. Standard blijft voor mij een topclub. Ik heb een goed gesprek gehad met de coach en de staf. Daar heb ik een positief gevoel aan over gehouden", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Voor mij telt op dit moment alleen het sportieve plaatje. Door blessures heb ik een moeilijk seizoen achter de rug. Nu wil ik vooral veel spelen. Het financiële is op dit moment van minder belang."

Het helpt natuurlijk wel dat hij Ivan Leko nog kent van bij STVV. "Klopt. We hebben daar goed met elkaar samengewerkt. Zijn aanwezigheid maakte mijn keuze nog makkelijker."

"Ik was aan het einde van mijn contract bij KV Mechelen en Standard speelde kort op de bal. Ik zie dit als een mooie kans. Ik geloof ook dat Standard zal herrijzen na een moeilijk seizoen", besluit hij.