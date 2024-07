'Club Brugge wil KAA Gent een hak zetten en mengt zich ook in strijd om JPL-talent'

STVV moest deze zomer al toekijken hoe heel wat talenten de club verlieten. Nu lijkt het er steeds meer op dat goudhaantje Mathias Delorge ook vertrekt.

Alleen blijft de grootste vraag naar waar. Een tijd geleden werd de interesse van het Italiaanse Venezia gemeld, dat zelfs al een akkoord op clubniveau zou gehad hebben.

Maar nu blijft het erg stil daarrond. Ondertussen blijven clubs zich melden voor het talent. Zo wil het Franse Stade Brestois echt doorduwen voor de middenvelder.

Maar ook in de Jupiler Pro League zijn ze geïnteresseerd. Zo hadden we eerder op de dag geschreven dat KAA Gent Delorge ook wil contracteren, en dat de club zelfs al een bod had gedaan.

Volgens Sacha Tavolieri is Club Brugge op dit moment ook nog een mogelijkheid voor de speler van STVV. Zijn entourage zou graag hebben dat hij nog zeker één seizoen in België blijft...

