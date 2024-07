'Deal in de maak: Standard haalt speler weg bij concurrent'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard is nog steeds op zoek naar versterking met een beperkt budget. Nu willen de Rouches nog eens gaan shoppen in de eigen competitie. Een akkoord met KV Mechelen is nu helemaal in de maak.

Standard heeft er een verschrikkelijk seizoen opzitten, zowel op sportief als op financieel vlak. Daarom probeert de club zich nu te versterken met zeer beperkte middelen. De club verwelkomde deze zomer al vier nieuwe spelers en zou nu graag voor een vijfde gaan. Die zou uit de eigen competitie moeten komen. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou David Bates binnenkort de overstap van KV Mechelen naar Standard kunnen maken. Hij zou zelf doorduwen om te komen. © photonews De centrale verdediger heeft al een persoonlijk akkoord gevonden met de Rouches, over een contract van drie jaar. Standard zou nu onderhandelen met KV Mechelen over een deal van ongeveer 1 miljoen euro, wat redelijk laag lijkt. 750.000 euro voor Bates Transfermarkt schat de marktwaarde van Bates namelijk op 2 miljoen euro. Hij speelde in totaal al 67 wedstrijden bij Malinwa en kon daarin vijf keer scoren. Toch lijkt de deal er nu volgens de transferexpert te gaan komen. Uiteindelijk zou er een vergelijk gevonden zijn voor amper 750.000 euro. De komende week moeten de medische testen verwacht worden van Bates en dan kan hij zijn meerjarig contract gaan tekenen op Sclessin.