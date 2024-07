Done deal: speler neemt na meer dan een decennium afscheid van Anderlecht

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht mikt op een goed seizoen met de A-kern. Ook de jeugd wordt verder klaargestoomd. Er is ondertussen wel een speler die de club na meer dan een decennium trouwe dienst gaat verlaten.

De 18-jarige middenvelder Steve Likebeli heeft besloten om RSC Anderlecht te gaan verlaten. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt via de sociale media. Daarmee komt er een einde aan meer dan tien jaar trouwe dienst van de jongeling.

"Hallo Mauves, na 11 jaar bij de club kondig ik met veel emotie mijn vertrek aan bij RSCA. Het was een moeilijke beslissing, maar het hoort bij het leven. Het is tijd voor mij om aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière te beginnen."

Afscheid na elf jaar Anderlecht

"Ik wilde vooral de club, de coaches, de fysiotherapeuten, de docenten, alle mensen bedanken die gedurende deze jaren aan mijn ontwikkeling hebben deelgenomen", aldus Likebeli in een bericht via Instagram.

"Ik ben dankbaar voor alle herinneringen en gevoelens die je mij gedurende deze tijd hebt kunnen geven. Ik laat een deel van mijn jeugd achter, doorgebracht met mijn vrienden. Ik kwam hier als een zorgeloos kind, nu vertrek ik als jongeman."

"Ik verlaat Anderlecht, mijn stad waar ik geboren ben, waar ik ben opgegroeid en waar het allemaal begon. Bedankt voor alles." Waar Likebeli nu naartoe zal gaan? Dat is nog niet geweten, maar bij paars-wit klom hij de voorbije jaren op binnen de jeugdlichtingen.