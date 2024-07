Genk-speler verklapt hoe coach Thorsten Fink het wil aanpakken

KRC Genk heeft niet haar leukste seizoen achter de rug. Thorsten Fink moet ervoor zorgen dat het nu beter zal gaan.

KRC Genk beleefde niet het seizoen dat het wou. Op Europees vlak liep het al snel mis, in de beker uitgeschakeld door KV Oostende en later zelfs geen Europees ticket voor dit seizoen kunnen bemachtigen.

Wouter Vrancken is ondertussen vertrokken en Genk heeft bij STVV Thorsten Fink als vervanger gehaald. Onder hem zou het terug beter moeten gaan.

Cristopher Bonsu Baah, die ook niet zijn prettigste seizoen meemaakte, verklapte bij Het Belang van Limburg al even hoe de Duitse coach het zal aanpakken.

"Hij wil dat we op balbezit spelen", begon de flankaanvaller. "En wanneer we de bal verliezen, moeten we die zo snel mogelijk terug veroveren."

"En dat alles in een 3-4-3-systeem. Dat soort voetbal ligt me wel. Ik denk dat ik dit seizoen meer minuten ga krijgen. De coach gelooft immers heel erg in mijn kwaliteiten, vooral in mijn vaardigheden in één-tegen-één-situaties."

Bonsu Baah is ook onder de indruk van zijn aanpak. "Rond Fink hangt een heel goede sfeer. Hij is vriendelijk naar elke speler toe. Hij is direct, maar lacht ook met ons. Hij maakt bovendien tijd voor elke speler. Hij legt uit welke fouten we maken, zodat we eruit kunnen leren. Maar evengoed benoemt hij de dingen die we goed doen."