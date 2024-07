Standard krijgt flinke domper te verwerken tijdens oefenwedstrijd tegen Norwich

Volg Standard nu via WhatsApp!

De Rouches nemen het zaterdag op tegen Norwich. Na slechts 17 minuten spelen moest Boli Bolingoli geblesseerd het veld verlaten.

Standard speelt haar laatste oefenwedstrijd van het seizoen tegen Norwich Cty. De wedstrijd wordt op Sclessin gespeeld.

Als starter op de linkerflank, speelde Boli Bolingoli een goede wedstrijd. Helaas moest de nummer 5 na slechts iets meer dan een kwartier spelen het veld al verlaten vanwege een blessure.

Nadat een onschuldige actie plaatsvond, ging de nieuwe aanwinst van Standard op de grond zitten terwijl hij zijn been vasthield. Bolingoli werd meteen vervangen door Henry Lawrence.

De ernst van de blessure is nog moeilijk te in te schatten. Maar een week voor de uitwedstrijd tegen KRC Genk, de eerste van het seizoen, is dit toch een flinke domper voor Ivan Leko.