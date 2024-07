Thorsten Fink met een opvallende verklaring waarom hij deze wijziging heeft doorgevoerd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk kon overtuigen tegen het Franse Lille. Al was de wedstrijd bijna letterlijk in het water gevallen. Thorsten Fink heeft één opvallende wijziging alvast doorgevoerd bij de Limburgers.

Galawedstrijd viel bijna in het water

Het zag er even slecht uit voor KRC Genk in hun galawedstrijd tegen het Franse Lille. Eén uur voor de aftrap gingen de hemelsluizen op en leek het veld onbespeelbaar te zijn. De Genkenaars kozen ervoor om de aftrap uit te stellen en de greenkeepers hun werk te laten doen. Dit in combinatie met een goed drainagesysteem zorgde ervoor dat de wedstrijd toch van start kon gaan.

Lof voor de greenkeepers

Thorsten Fink had lof voor het werk van de greenkeepers. “Ook ik heb even gevreesd dat de wedstrijd niet zou kunnen doorgaan”, zegt Racing-coach Thorsten Fink. “Dat zou een serieuze domper geweest zijn. Maar gelukkig hebben we toch kunnen spelen. Een pluim aan de greenkeepers, zij hebben fantastisch werk geleverd.”

Opvallende beslissing van Thorsten Fink

De reservespelers van KRC Genk namen niet plek op hun gewoonlijke plaats. Thorsten Fink koos ervoor om de bank te verhuizen naar de kant van Tribune Zuid.

“Ik heb zelf gevraagd om naar die kant te verhuizen”, lacht hij. “Waarom? Voor mij is het normaal dat de thuisploeg aan de rechterkant zit, ik heb het als coach altijd zo gedaan. En we zitten nu dichter bij onze fanatieke supporters, dat is zeker een meerwaarde.”

Het heeft alvast voor een deel geholpen wat KRC Genk speelde 2-2 gelijk tegen de Franse topclub Lille OSC.