Dit zijn de mogelijke tegenstanders van KAA Gent in derde voorronde Conference League

In de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon is geloot voor de derde voorronde van Conference League. KAA Gent hoopt zich daarvoor nog te kwalificeren.

KAA Gent speelt deze week de heenwedstrijd van de tweede voorronde in de Conference League tegen Vikingur uit de Faröer Eilanden. De troepen van trainer Wouter Vrancken spelen eerst in eigen huis, de week erop trekken ze naar de eilandengroep. Om 14 uur werd echter bij de UEFA al geloot voor de derde voorronde. Als de Buffalo’s Vikingur uitschakelen dan treffen ze in de derde voorronde Molde (Noorwegen) of Silkeborg (Denemarken). Deze wedstrijden worden afgewerkt op 10 en 17 augustus. De Buffalo's spelen eerst buitenshuis. Daarna moet Gent nog de play-offs overleven om door te stoten naar de groepsfase van de Conference League. In tegenstelling tot de voorrondes van de Champions League en de Europa League is er geen vangnet meer bij uitschakeling.