Is de hint duidelijk? STVV-coach debuteert op veld van Anderlecht en... doet dat al klagend

RSC Anderlecht start komende zaterdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen STVV. Bij de bezoekers maakt Christian Lattanzio zijn debuut als coach. Al lijkt hij niet met heel veel ambitie naar Brussel te reizen.

Hij zegt het misschien niet met zoveel woorden, maar Christian Lattanzio beseft dat het quasi onmogelijk is voor STVV om punten te gaan pakken op het veld van RSC Anderlecht. Bij de Kanaries was er de voorbije weken een uittocht van sterkhouders.

"Het is geen gemakkelijke voorbereiding geweest", slaat de coach van STVV nagels met koppen in Het Belang van Limburg. "Er zijn enkele belangrijke spelers vertrokken en anderen zijn de komende weken nog actief op de Olympische Spelen."

© photonews

Maar ook de Limburgse lappenmand zit nog vol. "Ik schat dat er momenteel nog een drietal basispionnen niet speelklaar zijn. Het zegt genoeg dat ik hen alleen nog maar in gewone kledij heb ontmoet."

"In onze laatste oefenwedstrijden tegen 1.FC Köln en OH Leuven speelden we met jongens met amper ervaring in het professionele voetbal", gaat Lattanzio verder in zijn klaagzang. "Het wordt héél lastig tegen Anderlecht. In vergelijking met ons hebben zij tonnen ervaring."

Maakt STVV een kans op het veld van RSC Anderlecht?

De boodschap voor het Truiense bestuur is dan ook héél duidelijk. "Er moéten nog enkele versterkingen bijkomen", besluit Lattanzio. "Vooral op aanvallend vlak komen we momenteel veel te kort. Ik verwacht de komende weken dan ook enkele jongens te verwelkomen."