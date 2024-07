Is de kritiek terecht? Bart Raes heeft duidelijke boodschap over vroege start van de Jupiler Pro League

De Jupiler Pro League start elk jaar opvallend vroeg in vergelijking met andere competities. Elk jaar komt daar ook de nodige kritiek op.

De Belgische competitie is sinds jaar en dag een van de eersten om opnieuw van start te gaan en ook dit jaar begint de Jupiler Pro League vroeger dan andere competities.

Bart Raes volgt het Belgische voetbal al 34 jaar lang en merkt ook elk jaar de kritiek op die vroege start op. De journalist is duidelijk in zijn analyse.

“De meeste grote competities starten pas een drietal weken later. Nochtans is het een bewuste keuze en – volgens mijn bescheiden mening – ook een hele slimme”, zo vertelt hij in De Zondag. Al is er daar ook een basis voor.

Veel transfers en geruchten

“Enerzijds omdat de meeste spelers al sinds eind mei vakantie hebben, behalve het selecte kransje internationals. Anderzijds omdat onze ploegen zo aanzienlijk meer matchritme hebben voor hun Europese kwalificatieduels. Wat mij betreft is de kritiek dus onterecht.”

De periode waarin de competitie van start gaat is voor Raes bijzonder boeiend, door de vele transfers en de bijhorende geruchten.

Er is duidelijk nog wat op komst. “Voorlopig is de transfer van Nilsson, van Union naar rechtstreekse concurrent Club Brugge, de meest opvallende zet. Al weet iedereen dat er tussen nu en eind augustus nog heel wat gaat bewegen.”