📷 'STVV wil speler van andere club uit de Jupiler Pro League gratis overnemen'

Bij STVV zijn ze op zoek naar de nodige versterking. De club ondergaat een fikse metamorfose met heel wat spelers van de ploeg van vorig jaar die vervangen moeten worden.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri mikken de Kanaries daarbij nu op een nieuw avontuur van Jannes Van Hecke op de Belgische velden.

De centrale middenvelder, nog steeds maar 22 jaar oud, zit sinds begin deze maand zonder club nadat zijn contract bij KV Mechelen niet verlengd werd.

Van Hecke is een opportuniteit voor STVV nu hij transfervrij over te nemen is van KV Mechelen. De club werkt hard aan het vinden van een deal met de speler.

Van Hecke, die al 76 wedstrijden op de teller heeft in de Jupiler Pro League, speelde eerder al voor Zulte Waregem.

