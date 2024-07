OFFICIEEL: KRC Genk ziet middenvelder naar KV Mechelen vertrekken

KV Mechelen heeft al serieus wat werk gehad deze transferperiode. De club is goed op dreef en stelde dinsdag haar vierde inkomende transfer voor.

Petter Nosa Dahl maakte de overstap van FK Bodø/Glimt naar KV Mechelen. Maar nu hebben de Kakkers nog eens prijs. Aziz Ouattara wordt gehuurd van KRC Genk.

'KRC Genk en KV Mechelen vonden een akkoord over de uitleenbeurt van Aziz Ouattara voor het seizoen 2024-2025. KV Mechelen heeft ook de optie om de speler nadien definitief over te nemen', klinkt het bij Genk.

De Limburgers betaalden in 2022 naar verluidt 2 miljoen euro voor de verdedigende middenvelder aan Hammarby. Sindsdien speelde hij 48 wedstrijden voor Genk waarin hij drie keer kon scoren.

Afgelopen seizoen kreeg hij aan het begin enkele basisplaatsen, maar moest het al snel weer stellen met een rol als bankzitter. Later kreeg hij last van heel wat blessureleed.

Aziz on loan to KV Mechelen. Good luck 🙌



💻 More info: https://t.co/drVvSUglGz #mijnploeg #krcgenk pic.twitter.com/vCYDAILQLm