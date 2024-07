'OH Leuven stelt binnenkort nieuwe spits voor'

OH Leuven deed al enkele goede zaken deze zomer. De club haalde Birger Verstraete terug naar België en kon William Balikwisha bij Standard oppikken voor ongeveer 600.000 euro.

Maar de inkomende transfers zijn nog niet gedaan. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zal OHL op woensdag een nieuwe speler voorstellen.

Het gaat dan om Charles Ikwuemesi. De Nigeriaanse spits komt over van Salernitana. OH Leuven zal naar verluidt zo'n 1,8 miljoen euro betalen.

De Italiaanse club heeft ook een doorverkoop van 10% laten opnemen in het contract. Ikwuemesi kon bij Salernitana niet overtuigen. Hij speelde er 27 wedstrijden waarin hij slechts drie doelpunten maakte en twee assists gaf.

